Χαλκιδική: Συνελήφθη 30χρονος που είχε προκαλέσει αιματηρό επεισόδιο σε beach bar τον Αύγουστο του 2024

Για σχεδόν ένα χρόνο καταζητούνταν ένας 30χρονος για πυροβολισμούς σε beach bar στην Χαλκιδική.

Στις 17 Αυγούστου 2024, ο 30χρονος που καταζητούνταν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση για το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Χανιώτης της Χαλκιδικής, παραδόθηκε σήμερα (07.08.2025) στις Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή Πολυγύρου για το αιματηρό επεισόδιο.

Ο 30χρονος πριν ένα χρόνο φέρεται να πήρε το όπλο του και να πυροβόλησε εναντίον άλλου παρευρισκόμενου, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.