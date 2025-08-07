Συμβαίνει τώρα:
Χαλκιδική: Συνελήφθη 30χρονος που είχε προκαλέσει αιματηρό επεισόδιο σε beach bar τον Αύγουστο του 2024

Ο 30χρονος που είχε πάρει το όπλο του και είχε πυροβολήσει άνδρα σε beach bar στις 17 Αυγούστου 2024, παραδόθηκε και θα οδηγηθεί στον ανακριτή
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΠΥΛΟΣ

Για σχεδόν ένα χρόνο καταζητούνταν ένας 30χρονος για πυροβολισμούς σε beach bar στην Χαλκιδική.

Στις 17 Αυγούστου 2024, ο 30χρονος που καταζητούνταν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση για το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Χανιώτης της Χαλκιδικής, παραδόθηκε σήμερα (07.08.2025) στις Αρχές.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή Πολυγύρου για το αιματηρό επεισόδιο.

Ο 30χρονος  πριν ένα χρόνο φέρεται να πήρε το όπλο του και να πυροβόλησε εναντίον άλλου παρευρισκόμενου, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

