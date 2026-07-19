Χαλκιδική: Τον έπιασαν με όπλα και ναρκωτικά και έσπρωξε τους αστυνομικούς για να ξεφύγει

Ένας άνδρας συνελήφθη έξω από το σπίτι του στη Χαλκιδική για ναρκωτικά αλλά και οπλοκατοχή.

Ο άνδρας συνελήφθη σε περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ποσότητα κοκαΐνης, αλλά και όπλα όπως σουγιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, σπρώχνοντας τους αστυνομικούς.

Στις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν δέκα συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 83,04 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα φυσίγγιο, δύο κινητά τηλέφωνα και 5.745 ευρώ σε μετρητά.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης το αυτοκίνητο και μία μοτοσυκλέτα, εκτιμώντας ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για οπλοκατοχή, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.