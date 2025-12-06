«Χαμόγελο του παιδιού»: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 20χρονης από το Λαύριο Αττικής

Συναγερμός σήμανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της 20χρονης Μαρίας – Ζωής Σιδηροπούλου από την περιοχή του Λαυρίου Αττικής το πρωί της 5ης Δεκεμβρίου 2025. Αίσιο τέλος είχαμε στο συγκεκριμένο περιστατικό αφού η ίδια βρέθηκε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Μαρία – Ζωή Σιδηροπούλου βρέθηκε και λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξαφάνισή της ενεργοποιήθηκε η ειδική εθελοντική ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Χαμόγελου του Παιδιού μαζί με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αθήνας (ΕΟΔ), την Ομάδα «ΔΕΛΤΑ» και την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ), προκειμένου να βοηθήσουν στην αναζήτηση της ενήλικης.