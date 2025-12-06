Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

«Χαμόγελο του παιδιού»: Εξαφανίστηκε 20χρονη από το Λαύριο Αττικής

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
εξαφάνιση
Η Μαρία Ζωή Σιδηροπούλου

Συναγερμός σήμανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της 20χρονης Μαρίας – Ζωής Σιδηροπούλου από την περιοχή του Λαυρίου Αττικής το πρωί της 5ης Δεκεμβρίου 2025.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (06/12/2025) για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, μετά από αίτημα της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Ελλάδα
