Χανιά: 36χρονος πυροβόλησε κατά λάθος τον αδελφό του ενώ του έδειχνε την καραμπίνα – Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Παραλίγο τραγωδία στα Χανιά, το βράδυ της Παρασκευής (03.01.2026) όπου 36χρονος πυροβόλησε κατά λάθος με καραμπίνα τον 38χρονο αδελφό του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σε χέρι και πόδι.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε στα Λιβάδια Χανίων όταν ο 36χρονος θέλησε να κάνει επίδειξη της καραμπίνας στον αδελφό του. Χωρίς όμως να το γνωρίζει, το όπλο είχε στη θαλάμη 2 φυσίγγια με αποτέλεσμα όταν ο 36χρονος πατήσει την σκανδάλη, τα σκάγια να τραυματίσουν στο χέρι και το πόδι τον 38χρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον 38χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο των Χανίων.

Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το ατύχημα, συνέλαβαν τον 36χρονο και κατάσχεσαν την καραμπίνα την οποία ο 36χρονος κατέχει νόμιμα έχοντας τη σχετική άδεια.

Αυτή την ώρα διενεργείται προανάκριση ενώ σύμφωνα με ενημέρωση ο τραυματίας νοσηλεύεται χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.