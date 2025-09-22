Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χανιά: 6 νέες καταγγελίες σε βάρος του γιατρού για ασέλγεια σε παιδιά της κατασκήνωσης

Οι νέες καταγγελίες έρχονται να προστεθούν στις δύο υποθέσεις για τις οποίες ο 63χρονος γυναικολόγος έχει προφυλακιστεί
Ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε παιδιά κατασκήνωσης στα Χανιά
Ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε παιδιά κατασκήνωσης στα Χανιά

«Χιονοστιβάδα» εξελίξεων για τον γιατρό στην κατασκήνωση στα Χανιά. Έξι νέες καταγγελίες σε βάρος του για περιστατικά ασέλγειας σε παιδιά βλέπουν το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (22.09.2025).

Οι έξι νέες καταγγελίες για ασέλγεια εναντίον του γιατρού στην παιδική κατασκήνωση στα Χανιά έχουν γίνει στις Αρχές, όπως αποκαλύπτει το zarpanews.gr.

Οι νέες περιπτώσεις έρχονται να προστεθούν στις δύο υποθέσεις που ήδη χειρίζεται η Δικαιοσύνη και οδήγησαν στην προφυλάκιση του επιστήμονα για την κατηγορία της «κατάχρησης σε ασέλγεια» ανηλίκου μετά την απολογία του στις 6 Αυγούστου.

Τότε, με απόφαση του εισαγγελέα Πρωτοδικών είχε εκδοθεί διάταξη για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του γιατρού, ενός 63χρονου Χανιώτη γυναικολόγου.

Μάλιστα, οι δύο από τις νέες καταγγελίες αφορούν παιδιά από γειτονικούς νομούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέα έξοδος της Αττικής οδού στην Μεταμόρφωση με στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση – Τι σχεδιάζει το υπουργείο Μεταφορών
Η πρόταση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκπονήθηκε καθώς καθημερινά, κατά τις ώρες αιχμής, δημιουργούνται ουρές αναμονής εκατοντάδων μέτρων στην Αττική Οδό
Μποτιλιάρισμα 4
Newsit logo
Newsit logo