Χανιά: Άγριο επεισόδιο σε σχολείο – Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό

Ένταση και πανικός επικράτησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (20.11.2025) σε σχολείο των Χανίων, όταν δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια έπειτα από έντονο καβγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 16χρονος δέχτηκε αλλεπάλληλες μπουνιές από συμμαθητή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε από το σχολείο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασή του.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη διαρκώς αυξανόμενη σειρά επεισοδίων βίας μεταξύ ανηλίκων στα σχολεία, ένα φαινόμενο που προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην κοινωνία συνολικά.