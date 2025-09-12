Ελλάδα

Χανιά: Έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του ώρα που μιλούσε με τον γιο τους – Στη φυλακή για 43μήνες 61χρονος

Ο γιος ακούγοντας τις φωνές της μητέρας του ειδοποίησε τις αρχές
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 61χρονος ο οποίος συνελήφθη καθώς επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (10.09.2025) την ώρα που ο 61χρονος ενώ κινούνταν για το σπίτι του, στο κέντρο των Χανίων, είδε την 58χρονη σύζυγό του – Ο άνδρας, έπιασε ένα μαχαίρι και της το έβαλε στο λαιμό προκαλώντας της αμυχές.

Εκείνη την στιγμή, η 58χρονη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ο γιος ακούγοντας τις φωνές της μητέρας του ειδοποίησε τις αρχές.

Άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι όπου συνέλαβαν τον 61χρονο.

Ο σύζυγος οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή.

