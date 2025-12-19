Χανιά: Κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε Λύκειο – Στο νοσοκομείο 17χρονη μαθήτρια

Κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας καταγράφηκε σε Λύκειο των Χανίων, με μία 17χρονη μαθήτρια να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης.

Το κορίτσι φαίνεται πως εμφάνισε συμπτώματα μηνιγγίτιδας αφού επέστρεψε στα Χανιά μετά από την 5ήμερη εκδρομή που είχε πάει με το σχολείο της στην Πράγα και την Βιέννη. Πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν και οι γονείς των υπόλοιπων μαθητών μέσω email, στο οποίο αναφερόταν πως ο ΕΟΔΥ έχει ενημερωθεί για το κρούσμα.

Όπως αναφέρουν οι γονείς, ο ΕΟΔΥ έδωσε οδηγίες για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων ώστε να μην υπάρξει εξάπλωση της μηνιγγίτιδας και ανέφερε πως δεν ενδείκνυται η απολύμανση των χώρων του σχολείου το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β (Μηνιγγιτιδόκοκκος Β) είναι μια σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, που ξεκινά συχνά σαν ίωση (πυρετός, κεφαλαλγία) αλλά εξελίσσεται ραγδαία σε 24 ώρες και μπορεί να προκαλέσει αναπηρίες ή θάνατο. Χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, φωτοφοβία, σύγχυση και σε σοβαρές περιπτώσεις αιμορραγικό εξάνθημα που δεν υποχωρεί στην πίεση.

Πληροφορίες από zarpanews.gr