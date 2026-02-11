Χανιά: «Μας έδειξαν το κτίριο που έπρεπε να καεί» λένε οι βομβιστές για την έκρηξη που «παρήγγειλε» Ρώσος πρώην δήμαρχος

Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή βρέθηκαν από τις 10 το πρωί (11.02.2026) οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στα Χανιά που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος.

Ο ένας εκ των κατηγορούμενων αρνήθηκε να μιλήσει στην αστυνομία λέγοντας ό,τι έχει να πει θα το πει στον εισαγγελέα. Ο δεύτερος φέρεται να έχει αποδεχτεί ήδη όλες τις κατηγορίες. Πρόκειται για την έκρηξη που σημειώθηκε σε μεσιτικό γραφείο στον Αποκόρωνα Χανίων, την οποία «παρήγγειλε» Ρώσος πρώην δήμαρχος για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του προκειμένου να του μεταβιβάσει δύο ακίνητά της.

«Αποδέχομαι τις κατηγορίες. Την Πέμπτη 15-01-2026 συναντηθήκαμε με τον 24χρονο συγκατηγορούμενό μου σε ένα πακιστανικό μαγαζί με κινητά στην Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Πακιστανός μας είπε ότι θα πάμε να βάλουμε φωτιά σε ένα μαγαζί στα Χανιά, αλλά αναλυτικά θα μας πουν όταν φτάσουμε. Μας έδωσε 500 ευρώ για εισιτήρια και διαμονή και μας έδωσε ένα κινητό με πακιστανική κάρτα sim, για να μας καλούν σε αυτό. Στα Χανιά, δύο άνδρες, που τους βλέπαμε πρώτη φορά, μας πήραν από το ξενοδοχείο και περάσαμε από το μαγαζί που ήταν να καεί και μας το έδειξαν» είπε ο 21χρονος κατηγορούμενος.

Και πρόσθεσε: «Ο ένας την ήξερε την περιοχή. Ήταν αυτός που έλεγε τι πρέπει να κάνουμε και πώς. Στις 19-01-2026 συναντηθήκαμε και πήγαμε εκεί που μπήκε η φωτιά. Εγώ ήμουν οδηγός. Κατέβηκαν ο 24χρονος με τον τύπο αυτόν και δεν ξέρω τι κάνανε. Γυρίσανε μετά από αρκετή ώρα και φύγαμε προς το ξενοδοχείο.

Το Σάββατο το βράδυ που φτάσαμε στα Χανιά, παραλάβαμε ένα δέμα από θυρίδα κούριερ με περίπου 850 ευρώ για τα έξοδά μας μόνο. Δεν ξέρω από ποιον ήρθε το δέμα αλλά τον κωδικό, μας τον είχε δώσει ο τύπος που γνωρίσαμε στο ξενοδοχείο. Όταν γύρισα Θεσσαλονίκη, πήγα στο πακιστανικό μαγαζί, είπα ότι είμαι ο οδηγός και μου έδωσε 350 ευρώ σαν αμοιβή».

Και ο τρίτος, εκείνος που φέρεται να προμήθευσε με μπιτόνια βενζίνης τους δύο πρώτους, ισχυρίζεται πως τον έμπλεξαν.

«Τους φυσικούς αυτουργούς δεν τους γνωρίζω καλά. Τους είχα γνωρίσει το 2023. Τους συνάντησα ξανά τυχαία στα Χανιά μέσα Ιανουαρίου και τους έκανα βόλτα με το αυτοκίνητο, στην πόλη και προς Αποκορώνα, Αλμυρίδα. Τα μπιτόνια βενζίνη και το λάδι τα παρέλαβα, γιατί τα χρειαζόταν η εταιρεία που δουλεύω», τόνισε.

Ο ρόλος του 25χρονου «ντόπιου»

Πριν από σχεδόν 1 μήνα, ο 78χρονος φέρεται να προσέλαβε τους βομβιστές και να τους καθοδήγησε, ώστε να προχωρήσουν στον εμπρησμό μεσιτικού γραφείου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από χώρο που συνδέεται με την πρώην σύντροφό του.

Ο 25χρονος «ντόπιος» ως μόνιμος κάτοικος Χανίων είχε τη δυνατότητα να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από πρατήριο υγρών καυσίμων στο οποίο μετέβαινε συχνά για αγορά καυσίμων χωρίς να κινήσει υποψίες. Το σχέδιο είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια. Πακιστανικά τηλέφωνα, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, μεταφορικό όχημα μέχρι και την αλλαγή ρούχων.

«Ο γιος μου πήγε να κάνει εξυπηρέτηση κι έμπλεξε χωρίς να ξέρει τίποτα. Τον έναν ξέρει που τον είχε γνωρίσει στην δουλειά του πάνω. Τον παρακάλεσε να πάει στην Αλμυρίδα, αυτό ήταν. Δεν ήξερε καθόλου τι ‘’δουλειά» θα γίνει’’», λέει ο πατέρας του ενός κατηγορούμενου.

Ο γιος του για την ελληνική αστυνομία φέρεται να είχε κομβικότατο ρόλο. Εκτιμάται πως χωρίς εκείνον οι δύο νεαροί που ήρθαν αεροπορικώς από την Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας το σχέδιο.

Ήταν το καταλληλότερο άτομο και βασικό μέλος της συμμορίας χωρίς τη συνδρομή του οποίου δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Ως μόνιμος κάτοικος Χανίων είχε τη δυνατότητα να αγοράσει τα μπιτόνια βενζίνης από πρατήριο υγρών καυσίμων χωρίς να κινήσει υποψίες στη μικρή κοινωνία των Χανίων.

«Μου λέει “δεν ήξερα πατέρα“. Πρώτη φορά στην ζωή του χωρίς να κάνει κάτι έμπλεξε, που δεν κατάλαβε πως έμπλεξε. Όλη τη ζωή του δουλεύει, από 16 χρονών κοπέλι δουλεύει. Το παιδί δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Ούτε μια παρανομία δεν έχει το παιδί. Έκανε και οικογένεια τώρα με μια κοπελιά. Δεν είχε ανάγκη από λεφτά», λέει ο πατέρας του.

Η έκρηξη και το έγκαυμα που τον «έκαψε»

Το ρόλοι έδειχνε 3:19 το πρωί όταν οι δράστες πλησιάζουν πεζοί το κτίριο «στόχο». Οι βομβιστές με τα μπιτόνια στα χέρια όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, και φορώντας κουκούλες, γάντια, και full face, πλησίασαν στο σημείο επιταχύνοντας τον βηματισμό τους.

Σχεδόν 1 ώρα μετά την άφιξη τους στο σημείο, στις 4:25 το ξημέρωμα ο χώρος ξαφνικά φωτίστηκε από τις απανωτές εκρήξεις. Ο εκκωφαντικός κρότος σήκωσε την γειτονιά στο πόδι και όσο η επιχείρηση παραδινόταν στις φλόγες οι δράστες έφυγαν τρέχοντας από το σημείο.

Ο ένας μάλιστα προσπάθησε να σβήσει την φλόγα στο ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι βενζίνης με αποτέλεσμα να τον «προδώσει» το έγκαυμα που έπαθε.

Στο κινητό του κατηγορούμενου βρέθηκε φωτογραφία που είχε τραβήξει ο ίδιος μια μέρα μετά τον εμπρησμό από το χέρι του, το οποίο έχει υποστεί εγκαύματα.

Από άλλες κάμερες ασφαλείας εντοπίστηκε και το λευκό αμάξι με το οποίο διέφυγαν μετά την εγκληματική ενέργεια. Επέστρεψαν στο ξενοδοχείο όπου είχαν διανυκτερεύσει και το προηγούμενο βράδυ, διαβεβαίωσαν τον εντολέα τους ότι όλα πήγαν βάσει σχεδίου μέσω μηνυμάτων.

Εμπρηστής : Όλα εντάξει αδελφέ.

: Όλα εντάξει αδελφέ. Alligator: Μπράβο σας αγαπώ.

Kαι τις επόμενες ώρες αναζητούσαν ειδησεογραφικές ιστοσελίδες σχετικά με τον εμπρησμό. Διαδικτυακές αναζητήσεις που όπως φάνηκε τους «έκαψαν».

Αυτός που έδωσε την εντολή

Ο 78χρονος Ρώσος φέρεται να έδωσε την εντολή για να καεί η επιχείρηση δίπλα από το μαγαζί της πρώην συντρόφου του. Το κίνητρο φέρεται να ήταν οι οικονομικές διαφορές που είχε με την πρώην σύντροφο του, ενώ θύμα της εμπρηστικής επίθεσης ήταν η ιδιοκτήτρια της διπλανής επιχείρησης που ουδεμία σχέση έχει με το πρώην ζευγάρι.

«Εγώ είμαι δίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα, κάηκε όλο. Εγώ κατέβηκα όταν ήδη είχε φωτιά. Τίποτα δεν έχω δει. Είναι αρχιτεκτονικό γραφείο αυτό που κάηκε. Η … (πρώην σύζυγος) δεν έχει τίποτα, ούτε το μαγαζί ούτε τίποτα δεν έχει. Ούτε δουλεύει εκεί, ούτε σχέση έχει με το δικό μου μαγαζί δίπλα, ούτε με το αρχιτεκτονικό γραφείο. Αυτή η γυναίκα απλώς, έχει σπίτι που μένει σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει τίποτα άλλο», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του διπλανού καταστήματος.

Ο 78χρονος είναι γνωστός πολιτικός και επιχειρηματίας στην Ρωσία με μακρά θητεία και πολλές τιμητικές διακρίσεις. Έχει λάβει έπαινο από τον πρόεδρο της ρωσικής ομοσπονδίας, έχει ψηφιστεί ως καλύτερος δήμαρχος, ενώ πριν αρκετά χρόνια είχε κερδίσει και μετάλλιο για την εργατική ανδρεία.

Υπήρξε για χρόνια δήμαρχος στην Ρωσία, ενώ είναι ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα με μακρά θητεία και τιμητικές διακρίσεις στην χώρα του. Ήταν για χρόνια στέλεχος Ομοσπονδιακού υπουργείου και κρατικός αξιωματούχος. Επιπλέον, υπήρξε δήμαρχος αστικής περιοχής (Καζάν) και δηλώνει κάτοικος Μόσχας. Το 2020, μετά από 30 χρόνια συμβίωσης, χώρισε με την 65χρονη Ρωσίδα σύντροφο του και εκ τότε επιθυμεί να του παραδώσει χρηματικά ποσά ή να του μεταβιβάσει 2 διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν.

Οι διαφωνίες όπως φαίνεται δεν έμειναν στα λόγια με την πρώην σύντροφο να καταγγέλλει πως έλαβε απειλητικά μηνύματα τόσο πριν από τον εμπρησμό όσο και μετά.

Μετά τον εμπρησμό της διπλανής επιχείρησης, η πρώην σύζυγος του 78χρονου έλαβε απειλητικό μήνυμα προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν και επόμενες επιθέσεις. Ενώ λίγες ώρες αργότερα δέχτηκε νέο μήνυμα που ανέφερε ότι θα καούν και οι φίλοι της. Για την εκφοβίσει εκτιμάται πως ο 78χρονος ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη για οργανώσει την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά.

Σήμερα ο 78χρονος κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία, ηθική αυτουργία σε εκβίαση και εμπρησμό αλλά και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.