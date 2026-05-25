Δίκη για τα Τέμπη: Εικόνες από την δικαστική αίθουσα που μεγάλωσε μετά τις παρεμβάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες εικόνες από την αίθουσα που γίνεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά τις υλικοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη, προχώρησε σε παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από 283,75 τ.μ. που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, αυξήθηκε στα 452 τ.μ., όπως επίσης αυξήθηκε κατά 100 και ο αριθμός των θέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το μέγεθος της αίθουσας είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα της δίκης, καθώς σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων, δε χωρούσαν όλοι.