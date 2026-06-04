Χανιά: Προσπάθησε να μπει με σουγιάδες στο αστυνομικό μέγαρο και συνελήφθη

Με χειροπέδες κατέληξε 64χρονος στα Χανιά, καθώς προσπάθησε να μπει στο αστυνομικό μέγαρο ενώ είχε πάνω τους δύο σουγιάδες.

Ο άνδρας φαίνεται πως δεν γνώριζε το νέο σύστημα ελέγχου στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων, και έτσι δεν σκέφτηκε ότι οι δύο σουγιάδες θα φανούν όταν περάσει από τη μαγνητική πύλη και τον σαρωτή ασφαλείας X-RAY.

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Έτσι, το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026) μετέβει στην αστυνομική υπηρεσία για προσωπική του υπόθεση, αλλά προτού λύσει τις εκκρεμότητές του, πιάστηκε με τους σουγιάδες και συνελήφθη.

Ο 64χρονος μεταφέρθηκε στα κρατητήρια και κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πληροφορίες από flashnews.gr