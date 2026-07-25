Ελλάδα

Τραγωδία στην Αμοργό: 56χρονος πέθανε σε παραλία του νησιού

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό σταθμό Αμοργού
Ασθενοφόρο
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
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Ένας 56χρονος Γάλλος βρήκε τραγικό θάνατο στην Αμοργό καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία του νησιού.

Συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου η Λιμενική Αρχή στην Αμοργό ενημερώθηκε ότι ένας 56χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Γαλλίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία του όρμου Αιγιάλης Αμοργού.

Στον 56χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμοργού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό σταθμό Αμοργού.

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