Ελλάδα

Θρίλερ στο Γαλάτσι: Νεκρός 80χρονος με τραύμα στο λαιμό

στο διαμέρισμα που βρίσκεται πολύ κοντά στη Γαλατσίου δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης
Γαλάτσι
Το σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος / OrangePress
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Ένας 80χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι το Σάββατο (25/07/2026) με τις έρευνες των Αρχών για το τι οδήγησε στο θάνατό του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 

Ο ηλικιωμένος που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ υπήρχαν ίχνη αίματος στο κρεβάτι.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο διαμέρισμα -βρίσκεται πολύ κοντά στη Γαλατσίου- δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης και τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Παρά ταύτα, ο ιατροδικαστής που πήγε στο σημείο δήλωσε ότι δεν μπορεί να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα και πως θα πρέπει να γίνει νεκροψία – νεκροτομή.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει η Ασφάλεια του τοπικού αστυνομικού τμήματος Γαλατασίου.

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