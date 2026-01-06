Συμβαίνει τώρα:
Χανιά: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κεφάλι Κισάμου – Ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν το έργο ης Πυροσβεστικής

Καίει σε αυλές σπιτιών
χανιά
Η φωτιά στα Χανιά / Φωτό flashnews.gr

Η φωτιά που ξέσπασε, λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα (6/1/2026), στο χωριό Κεφάλι στην Κίσσαμο στα Χανιά, φαίνεται πλέον να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η φωτιά στα Χανιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στο χωριό πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ οι φλόγες έφτασαν και σε αυλές σπιτιών.

Στο σημείο έφτασαν Πυροσβεστικές δυνάμεις από Χανιά, Κάντανο, Καστέλι και Βρύσες. Συνολικά 8 οχήματα και 24 άνδρες επιχείρησαν στην περιοχή σύμφωνα με το patris.gr.

Ακόμα συγκροτήθηκε και μια ομάδα ΕΜΟΔΕ για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κισσάμου, Γιώργο Μυλωνάκη, η φωτιά δεν απείλησε τον οικισμό του χωριού, αν και υπάρχουν αναφορές πως έκαιγε κοντά σε σπίτια.

χανιά
φωτό flashnews.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει καεί μια αποθήκη. Οι συνθήκες κατάσβεσης της φωτιάς ήταν δύσκολες καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ.

φωτιά
Φωτό zarpanews.gr

Στο σημείο θα παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η πύρινη λαίλαπα στο πέρασμα της έκαψε κυρίως δασική έκταση και μία αποθήκη ενώ υπό έρευνα βρίσκονται τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.

