Χάρης Δούκας: «Οι ευθύνες είναι προφανώς μεγάλες όσων άφησαν την χώρα χωρίς οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ»

Ο Χάρης Δούκας με άρθρο του που ανάρτησε στη σελίδα του και δημοσίευσε στα social media, ασκεί δριμεία κριτική στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, κυρίως με την καθυστέρηση οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας μεταξύ άλλων αναφέρει στη ανάρτησή του πως «μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι επιβεβλημένη η σύγκληση του Συμβουλίου πολιτικών αρχηγών» και τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστεί το έδαφος για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Ο Χάρης Δούκας, στο άρθρο του στο «Βήμα της Κυριακής» σχολιάζει πως τα εθνικά θέματα δεν πρέπει να γίνονται στόχος κομματικής εκμετάλλευσης και να μην είναι προεκλογικές κορώνες. Αυτή η αρχή όπως τονίζει παραβιάζεται συνεχώς και έτσι η Ελλάδα βρίσκεται σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο για την αποτελεσματική προστασία των εθνικών της συμφερόντων.

«Στην ευρύτερη περιοχή μας, παλιές συμμαχίες αναβιώνουν και νέες συγκροτούνται, με τη χώρα μας να παραμένει απούσα από αυτές τις διεργασίες.

Αναμενόμενο. Χρόνια τώρα, εξαντλούμαστε στη συντήρηση εθνικών μύθων:

Προκηρύσσαμε διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα, χωρίς να έχουμε συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ.

Διαμοιράζαμε κέρδη από την εξόρυξη υδρογονανθράκων, που δεν είχαμε βρει.

Εγκαταλείπαμε την προσπάθεια συνεννόησης με τη Λιβύη για οριοθέτηση ΑΟΖ, ενώ η Τουρκία έριχνε γέφυρες και κατέληγε σε συμφωνίες.

Αυτοθαυμαζόμαστε ως «διεθνείς παίκτες» και είμαστε απόντες από κρίσιμες διεθνείς συναντήσεις.

Πανηγυρίζουμε επιτυχημένες συνομιλίες και φεύγουμε χωρίς συμφωνίες.

Και τώρα ανακαλύπτουμε μια ζοφερή πραγματικότητα. Φίλοι και εχθροί βρίσκονται σε συμφωνίες, ξεκινούν έρευνες και κλείνουν ενεργειακές συμφωνίες. Όχι όμως η Ελλάδα».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, νομίζω ότι η σύγκληση του Συμβουλίου πολιτικών αρχηγών είναι επιβεβλημένη.



Στη συνέχεια κάνει αναφορά στο χρονικό και την αντίδραση της χώρας μας μετα την υπογραφή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου το 2019.

Όπως τονίζει κλείνοντας, «οι ευθύνες είναι προφανώς μεγάλες όσων άφησαν την χώρα χωρίς οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, ενώ επιδίδονταν σε αφηγήματα εσωτερικής κατανάλωσης. Δεν υπάρχει πλέον άλλος χρόνος.

Απαιτείται άμεσα η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, για να γνωρίζουν όλοι και για τη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής στρατηγικής, ειδικά σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων ασφαλείας.

Και αμέσως μετά, με οργανωμένο και στιβαρό τρόπο προετοιμασία για τη συμφωνία προσφυγής στην Χάγη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα».