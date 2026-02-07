Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Παύλος Ντε Γκρες με γαλανόλευκη γραβάτα, η Μαρί Σαντάλ και ο Νικόλαος Ντε Γκρες στην τελετή έναρξης

Ο Παύλος Ντε Γκρες, με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τον αδελφό του, Νικόλαο Ντε Γκρες παρακολούθησε την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο κατάμεστο στάδιο «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο. Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η γαλανόλευκη γραβάτα του Παύλου.

Με έντονο ελληνικό «χρώμα» ο Παύλος Ντε Γκρες έδωσε το «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ και τον αδελφό του, Νικόλαο Ντε Γκρες.

Οι τρεις τους παρακολούθησαν τη φαντασμαγορική τελετή από τις εξέδρες, χαμογελαστοί και ενθουσιασμένοι, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή.

Παράλληλα, μία στυλιστική επιλογή του Παύλου Ντε Γκρες μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί: η γραβάτα με την ελληνική σημαία, αξεσουάρ που τείνει να καθιερώσει σε επίσημες, δημόσιες εμφανίσεις του.

Η Μαρί Σαντάλ, κομψή και διακριτική, στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και σχόλια, όπως και ο αδελφός του Νικόλαος.

Και οι τρεις υποδέχτηκαν με θερμά χειροκροτήματα την πενταμελή ελληνική ολυμπιακή αποστολή και τη γαλανόλευκη να κυματίζει περήφανη.

Οι 5 αθλητές και αθλήτριες της ελληνικής αποστολής μπήκαν πρώτοι στο στάδιο, τιμώντας τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, με σημαιοφόρο τη Νεφέλη Τίτα. Μαζί της οι, Αλέξανδρος Γκιννής, Μαρία Ελένη Τσιόβολου, Απόστολος Αγγελής και Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου.

Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.

Στους Αγώνες, που θα διαρκέσουν έως τις 22 Φεβρουαρίου, αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.