Χειροπέδες σε 43χρονο οδηγό που έτρεχε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β'  Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα
Το ραντάρ της Τροχαίας «έπιασε» τον οδηγό να τρέχει με 191 χιλιόμετρα την ώρα / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Συνελήφθη 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά 111 χιλιόμετρα (!) το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) στην Περιφερειακή Υμηττού.

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν 43χρονο αλλοδαπό οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανώτατου επιτρεππόμενου ορίου των 80 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

