Χειροπέδες σε έναν 39χρονο που χτυπούσε καταστήματα στα νότια προάστια

Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Στη σύλληψη ενός 39χρονου που έκανε διαρρήξεις σε καταστήματα στα νότια προάστια προχώρησε η αστυνομία. Μαζί του συνελήφθη και μια 46χρονη.

Όπως έγινε γνωστό, το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17.3.26) αστυνομικοί ακινητοποίησαν αυτοκίνητο Smart στο οποίο επέβαιναν ο 39χρονος και η 46χρονη και στον έλεγχο που πραγματοποίησαν βρήκαν ένα σκουφί, που περιείχε κοσμήματα-φο μπιζού με τις προθήκες τους και τις καρτέλες στις οποίες αναγράφονταν οι τιμές τους, τα οποία και κατασχέθηκαν. Με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψή τους.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν τα ρούχα, που φορούσαν ο 39χρονος την ώρα διάρρηξης καταστήματος, προϊόντα κομμωτηρίου και έναν ηλεκτρονικό φορητό υπολογιστή που είχαν κλέψει, 920 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 39χρονος είχε πραγματοποιήσει 21 κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εστίασης σε Γλυφάδα, Βούλα, Ηλιούπολη και Άλιμο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ο 39χρονος υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 7.400 ευρώ.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Συγκινητικές σκηνές» στην Αθήνα – Μεγάλο ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ για την ελληνική επιχείρηση επαναπατρισμού κατοικιδίων από τη Μέση Ανατολή
Τα ξένα μέσα ενημέρωσης όπως το AP, ABC και France24 διέδωσαν το θέμα με την ασφαλή επιστροφή των κατοικίδιων από τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα
επαναπατρισμός
Μπαράζ σεισμών μεταξύ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, 4,6 Ρίχτερ ο μεγαλύτερος - «Μπορεί να είναι προσεισμοί» λένε σεισμολόγοι
Τις τελευταίες ημέρες η συγκεκριμένη περιοχή έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και στους κατοίκους υπάρχει μεγάλη ανησυχία - Σήμερα μέσα σε 45 λεπτά έχουν γίνει τρεις δονήσεις που ήταν ιδιαίτερα αισθητές
Σεισμός στη Θεσπρωτία 18
