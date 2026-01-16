Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ληστών που χτυπούσε βενζινάδικα στην Αττική

Ελλάδα

Χειροπέδες σε μοντέλο, το οποίο φέρεται να συμμετείχε σε συμμορία που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ σε διάφορες περιοχές της Αττικής, πέρασαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Έπειτα από τη συλλογή στοιχείων και την επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης που από τις αρχές του Αυγούστου του 2025 είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 12 χτυπήματα σε βενζινάδικα, περίπτερα αλλά και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων στην Πετρούπολη, στο Ίλιον, στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους αλλά και σε άλλες περιοχές των δυτικών προαστίων της πρωτεύουσας.

Συνήθως πραγματοποιούσαν τις ληστείες τους βραδινές ώρες όταν οι υπάλληλοι ήταν μόνοι τους και δεν υπήρχε κίνηση στους δρόμους. 

Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέβαλαν στα καταστήματα και με την απειλή όπλου ή μαχαιριού ακινητοποιούσαν τα θύματα και αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά από τα ταμεία.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις δρούσαν με σκληρό τρόπο καθώς δεν δίστασαν ακόμα και να τραυματίσουν υπάλληλο καταστήματος με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους.

Το μοντέλο που συνελήφθη για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε τον ρόλο του οδηγού καθώς σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις είχε μεταφέρει τα υπόλοιπα μέλη σε βενζινάδικα, προκειμένου να διαπράξουν ληστείες.

Η πρώτη από αυτές ήταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Περιστέρι στις 16/11/2025 ενώ οι άλλες δύο πραγματοποιήθηκαν την επόμενη μέρα σε βενζινάδικα στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό.

Το 33χρονο σήμερα μοντέλο πριν λίγα χρόνια είχε λάβει μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς ωστόσο δεν κατάφερε να διακριθεί ενώ στη συμμορία συμμετείχε και άλλη μία γυναίκα, η οποία είχε ενεργό μέρος στη ληστεία.

