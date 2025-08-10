Χελώνα καρέτα καρέτα γέννησε σε παραλία της Αναβύσσου ενώ καιγόταν η Κερατέα: Συγκινητικές φωτογραφίες

Παρά τα όσα δεινά μπορεί να προκαλούνται καθημερινά, η φύση συνεχίζει και στέλνει το μήνυμα ζωής της. Μία χελώνα καρέτα καρέτα γέννησε σε παραλία της Αναβύσσου ενώ γύρω τις τα πάντα είχαν καλυφθεί από στάχτες και καπνούς λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Κερατέα.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (08.08.2025) και ενώ όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι κάτοικοι πάλευαν με την φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα, μία χελώνα καρέτα καρέτα βγήκε στην παραλία των Αλυκών της Αναβύσσου για να γεννήσει τα πολύτιμα αυγά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φωτογραφίες που βγήκαν στο φως από τη συγκλονιστική γέννα της χελώνας, προκαλούν συγκίνηση. Η καρέτα καρέτα, επέλεξε την άμμο της Αναβύσσου για να αφήσει τα αυγά της, ενώ από το βουνό μπροστά της, ξεπηδά ο πύρινος εφιάλτης.

Σε ανάρτηση που έκανε η Ηλέκτρα Μεντζελοπούλου, η κάτοικος της περιοχής η οποία τράβηξε και τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, γράφει στην ανάρτησή της πως ο χρόνος εκκόλαψης των αυγών είναι από 45 έως 70 ημέρες.

Για το μοναδικό περιστατικό ενημερώθηκε και ο ΑΡΧΕΛΩΝ της Γλυφάδας.

«Χθες βράδυ Παρασκευή 08/08 παρ’ όλες τις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή, γέννησε τα αυγά της στην παραλία των αλυκών της Αναβύσσου ακριβώς δίπλα στο beach bar Hawaii από την δεξιά μεριά. Έχουμε κάνει αίτηση στον ΑΡΧΕΛΩΝ της Γλυφάδας. Παρακαλούμε να γίνει κοινοποίηση και να γνωστοποιηθεί! Θέλει προστασία και προσοχή! Ο χρόνος για την εκκόλαψη είναι από 45 έως 70 μέρες», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.