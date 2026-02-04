Ελλάδα

Χίος: 23 άνθρωποι παραμένουν για νοσηλεία μετά το πολύνεκρο επεισόδιο με μετανάστες – Ανάμεσά τους 11 παιδιά και οι έγκυες που απέβαλαν

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής, δίνει τα τελευταία στοιχεία για τους ανθρώπους που κατάφεραν να επιζήσουν από την τραγωδία στα νερά της Χίου
Νοσοκομείο Χίου
Στιγμιότυπο από το νοσοκομείο στη Χίου - ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ / EUROKINISSI

Τη δική τους μάχη κλήθηκαν να δώσουν το βράδυ της Τρίτης (3/2/26) οι γιατροί στο νοσοκομείο της Χίου, για να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά που έφταναν μαζικά με ασθενοφόρα, μετά το πολύνεκρο επεισόδιο μεταξύ βάρκας με μετανάστες και το Λιμενικό. 

Εκτός από τις 15 ζωές που χάθηκαν μετά το τραγικό συμβάν στη θάλασσα της Χίου, άλλες 23 ψυχές δίνουν τώρα τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους είναι μικρά παιδιά αλλά και οι δύο έγκυες, που απέβαλλαν μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση της φουσκωτής βάρκας τους με το σκάφος του Λιμενικού.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής, περιέγραψε την κατάσταση στην ΕΡΤ, το απόγευμα της Τετάρτης (4/2/26): «23 άνθρωποι παραμένουν για νοσηλεία. Υπήρχαν άνθρωποι που παρακολουθούνταν στην βραχεία νοσηλεία του τμήματος επειγόντων περιστατικών και κρίθηκε ότι δεν χρειάζονται νοσηλεία, οπότε πλέον μειώνεταιι ο αριθμός των τραυματιών που νοσηλεύονται».

«Υπάρχουν τρεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας που είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και αν χρειαστεί θα γίνει αεροδιακομηδή αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Έχουμε 11 παιδιά που νοσηλεύονται, δεν είναι όλα με σοβαρά τραύματα. Υπάρχουν κάποια με κατάγματα και αντιμετωπίζονται. Οι δύο γυναίκες που απέβαλαν, παραμένουν και παρακολουθούνται όπως και πολλές μητέρες των παιδιών που νοσηλεύονται» είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου. 

Περιγράφοντας τις τραγικές στιγμές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ναυάγιο το βράδυ της Τρίτης (3/2/26), είπε: 

«Και παλαιότερα είχαμε κάποια ναυάγια αλλά με λιγότερες απώλειες. Εδώ δεχθήκαμε πολλούς τραυματίες, όλους μαζί και είχαμε την τύχη να έχουμε ανακαινισμένο το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ήρθαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, διαθέσαμε και εμείς ένα του νοσοκομείου για να γίνουν οι διαδικασίες μεταφοράς πολύ πιο γρήγορα… Για την ταυτοποίηση των σορών, αναμένουμε προσωπικό από την ιατροδικαστική υπηρεσία».

Ελλάδα
