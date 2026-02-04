Χίος: Η Τουρκία με NOTAM αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα – Εκμεταλλεύεται την τραγωδία με 15 νεκρούς μετανάστες

Το πολύνεκρο περιστατικό με την συμπλοκή μεταξύ των δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος και σκάφους διακινητών μεταναστών ανοιχτά της Χίου, που είχε ως αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους, ήταν «βούτυρο στο χωμί» της Τουρκίας, η οποία έσπευσε να προβάλλει εκ νέου τις προκλητικές και αβάσιμες νομικά αξιώσεις της, αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Μετά τη σύγκρουση των δύο σκαφών τις βραδινές ώρες της Τρίτης (03.02.2026), οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν NOTAM λίγο πριν τις 8 μ.μ στο πλαίσιο έναρξης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης (SAR), όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να περισυλλεχθούν οι άνθρωποι που έπεσαν στη θάλασσα από την ανατροπή του σκάφους των διακινητών, λόγω του εμβολισμού τους στο πλωτό μέσο της ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μάλιστα, στην ελληνική NOTAM τονίζεται ότι οποιαδήποτε μονάδα θέλει να εισέλθει στον χώρο που δεσμεύουν οι ελληνικές αρχές, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς πρόκειται για περιοχή που εμπίπτει εντός του FIR Αθηνών.

Η ελληνική NOTAM:

A0266/26 AIRSPACE RESERVATION DUE TO PERSON IN WATER. SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WILL TAKE PLACE WI AREA:

005NM RADIUS CENTERED ON 3826,5N 02609,5E LIMITED WI ATHINAI FIR.

INDIVIDUAL UNITS ARE REQUESTED TO ESTABLISH COORDINATION WITH PIRAEUS JRCC BEFORE ENTERING THE AFOREMENTIONED AREA SITUATED WI ATHINAI FIR WHICH FALLS IN ITS COMPETENCE. SFC – 3000FT AMSL, 03 FEB 19:44 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 03 FEB 19:46 2026

Νέα τουρκική πρόκληση

Ωστόσο, η Τουρκία αντέδρασε και απάντησε, με τον γνωστό και προκλητικό της τρόπο, εκδίδοντας αντι-NOTAM με την οποία αμφισβητεί την δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών στην περιοχή, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ως τμήμα τουρκικών χωρικών υδάτων και άρα είναι ευθύνη και δικαιοδοσία των τουρκικών αρχών να εκτελέσουν την όποια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η τουρκική ΝΟΤΑΜ:

A0422/26 NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE ‘A0266/26’ LGGG NOTAM ISSUED BY GREEK CAA.

AS REGARDS THE GREEK NOTAM ‘A0266/26’ LGGG, TURKIYE DOES NOT ACCEPT THE DEFINITION OF THE SEARCH AND RESCUE (SAR) AREA WITH REFERENCE TO ATHENS FIR. THE AREA REFERRED TO IN THE SAID GREEK NOTAM VIOLATES PART OF TURKISH TERRITORIAL WATERS AND PARTLY FALLS WITHIN TURKIYE’S MARITIME SEARCH AND RESCUE REGION (SRR) AS DECLARED TO THE IMO AND INCLUDED IN THE IMO’S GLOBAL SAR PLAN. THEREFORE, ALL SAR EFFORTS/ACTIVITIES WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED WITH THE RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. 04 FEB 04:25 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 04:35 2026

Η απάντηση της ελληνικής πλευράς

Αμέσως, κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές αρχές και αντέδρασαν στο νέο σκηνικό προκλητικότητας που πήγε να στήσει η Άγκυρα, εκδίδοντας νέα NOTAM στην οποία επισημαίνουν ότι «η τουρκική NOTAM A0422/26 είναι άκυρη και ανυπόστατη, καθόσον αναφέρεται σε δραστηριότητες Έρευνας και Διάσωσης εντός του FIR Αθηνών, όπου η μόνη αρμόδια αρχή για την έκδοση NOTAM».

Ακόμα, επισημαίνουν ότι η περιοχή στην οποία έγινε το περιστατικό συμπίπτει με το FIR Αθηνών και υποστηρίζει ότι αυτό έχει νομική βάση που προκύπτει από διεθνείς συνθήκες και διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης πρόκειται για περιοχή εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, άρα εντός ελληνικής επικράτειας και συνεπώς η Ελλάδα έχει δικαίωμα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η δεύτερη ελληνική NOTAM:

A0267/26 REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026).

REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026).

NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

WITH REFERENCE TO THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) THE FOLLOWING SHOULD BE UNDERLINED:

1.- THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) IS NULL AND VOID SINCE IT REFERS TO SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WITHIN ATHINAI FIR WHERE THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO PROMULGATE NOTAMS, ACCORDING TO ICAO PROVISIONS, IS THE HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY THROUGH ITS APPROPRIATE AIS UNIT.

2.- IT SHOULD BE NOTED THAT THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER GREEK RESPONSIBILITY COINCIDES WITH THE ATHINAI FIR, AS DECIDED DURING THE

ISTANBUL (1950), PARIS (1952) AND GENEVA (1958) REGIONAL AIR NAVIGATION MEETINGS ACCEPTED BY THE PARTICIPANT STATES INCLUDING TURKEY AND APPROVED BY UNANIMOUS ICAO COUNCIL DECISIONS.

THIS IS ALSO REGISTERED AND HAS BEEN CIRCULATED WITHIN IMO (SAR.8/CIRC.1/CORR.3, ANNEX 2) AND IS CONSISTENT WITH IMO AND ICAO RECOMMENDATIONS ON THE ALIGNMENT OF SEARCH AND RESCUE BOUNDARIES WITH THE CORRESPONDING FIR.

FURTHERMORE THE JRCC PIRAEUS IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY THAT COORDINATES EFFECTIVELY AND EFFICIENTLY ALL SAR OPERATIONS WITHIN THE ENTIRE GREEK SAR REGION.

END PART 1 OF 2. 04 FEB 07:52 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 08:02 2026

3.- FINALLY, THE AREA AS DESCRIBED IN REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026), LIES WITHIN GREEK TERRITORY, GREEK TERRITORIAL WATERS AND GREEK NATIONAL AIRSPACE, WHERE GREECE EXERCISES SOVEREIGNTY ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW. AS IN THE PAST, TURKISH AUTHORITIES’ MISINTERPRETATION AND DISTORTION OF THE LETTER AND SPIRIT OF INTERNATIONAL DOCUMENTS, CONCERNING SEARCH AND RESCUE RESPONSIBILITIES, ARE REJECTED BY GREECE, AS THEY MAY LEAD TO SERIOUS INSTITUTIONAL AND PRACTICAL COMPLICATIONS IN THE CONDUCT OF SEARCH AND RESCUE OPERATIONS.

MOREOVER IT IS REITERATED THAT GREECE EFFECTIVELY PROVIDES SEARCH AND RESCUE SERVICES WITHIN THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER ITS

RESPONSIBILITY, SINCE ITS CREATION.

FOR ALL THESE REASONS, THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) IS NULL AND VOID AND IS HEREBY REJECTED.

THE REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026) IS THE ONLY VALID AND EFFECTIVE WITHIN ATHINAI FIR AND NO FURTHER EXPLANATION WILL BE GIVEN.

END PART 2 OF 2. 04 FEB 07:52 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 08:02 2026.

Πηγή: OnAlert.gr