Χίος: Μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για τους κατοίκους της Χίου, που για ακόμα μία ημέρα δοκιμάζονται από τη μεγάλη φωτιά…

Στις 20.20 το βράδυ της Πέμπτης (14/8/25) χτύπησε μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Λεπτόποδα της Χίου.

Το μήνυμα έλεγε να απομακρυνθεί ο κόσμος προς Κέραμο.

Λίγα λεπτά μετά, ήχησε νέο μήνυμα, για εκκένωση της περιοχής Καμπιά.

Με τις αντοχές των κατοίκων να είναι πλέον σε οριακό σημείο, βλέπουν για ακόμα μία ημέρα να πέφτει το σκοτάδι -και άρα να μη μπορούν να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα- και να είναι ακόμα ζωντανός ο πύρινος εφιάλτης.