Χίος: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ διακινητών μεταναστών και πληρώματος του λιμενικού σώματος – Αναφορές για θύματα

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στο πλήρωμα περιπολικού του λιμενικού σώματος και διακινητές μεταναστών σημειώθηκε στην Χίο, το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026).

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι διακινητές μετέφεραν τους μετανάστες με λέμβο προς τις ακτές της Χίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν θύματα, αλλά είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συνδρομή ελικοπτέρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και τους έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Το πλήρωμα του λιμενικού φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει τη λέμβο.

Σύμφωνα με το politischios.gr, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση και ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων.

Σκάφη του λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Άμεση ανταπόκριση από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ με 5 ασθενοφόρα. Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν έχουν διακομίσει στο γενικό νοσοκομείο Χίου, 18 παράτυπους μετανάστες, (ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα) και δύο στελέχη του λιμενικού σώματος. Όλοι τους είναι σε καλής κατάσταση. Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα.