Χίος: Τεράστια κινητοποίηση στο νοσοκομείο μετά την αιματηρή συμπλοκή – «Ετοιμάζονται για χειρουργείο οι τραυματίες» λέει ο δήμαρχος

Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, τόνισε ότι όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι είναι ήδη στο νοσοκομείο και πως οι 14 σοροί δεν έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ακόμη
Στους 14 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών, από την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της τρίτης (02.02.2026) μεταξύ διακινητών μεταναστών και λιμενικών ανοιχτά της Χίου.

Επί ποδός βρίσκονται όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου στη Χίου, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα προκειμένου να συνδράμουν στην περίθαλψη των τραυματιών του επεισοδίου, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λιμενικοί και 25 μετανάστες.

Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, μιλώντας στο Mega News, τόνισε ότι όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι είναι ήδη στο νοσοκομείο. «Αυτή τη στιγμή, γίνεται η διαλογή των περιστατικών», είπε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον δύο τραυματίες αναμένεται να μπουν άμεσα στο χειρουργείο, ενώ σε ερώτημα αν θα ενισχυθεί το νοσοκομείο και με γιατρούς από άλλες περιοχές, ο δήμαρχος απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε».

Επίσης, ο Γιώργος Μαλαφής επισήμανε ότι στο νοσοκομείο δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη οι σοροί των θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε την ώρα που οι διακινητές μετέφεραν τους μετανάστες με βάρκα προς τις ακτές της Χίου, ανοιχτά του Μυρσινιδίου κοντά στην περιοχή των Βροντάδων.

