Χίος: Τεράστιος βράχος έπεσε στον δρόμο την ώρα που περνούσε αυτοκίνητο – «Άγιο» είχαν οι επιβάτες

«Άγιο» είχαν οι επιβάτες ενός αυτοκινήτου που περνούσαν από την περιοχή του Σαραπιού στη Χίο, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έφραξε ένα μεγάλο μέρος του δρόμου.

Το σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 01.02.2026 στην περιοχή του Σαραπιού στη Χίο, στον οδικό άξονα που οδηγεί προς τα Καρδάμυλα, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα, φράσσοντας πλήρως το ένα τμήμα του δρόμου.

Την ώρα που έγινε αυτό, από το σημείο περνούσε ένα αυτοκίνητο με δύο επιβάτες, οι οποίοι στάθηκαν απίστευτα τυχεροί καθώς δεν τραυματίστηκαν ενώ το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Politischios, ο τεράστιος βράχος φαίνεται να αποκολλήθηκε ξαφνικά από την απότομη πλαγιά του βουνού και να κατέληξε στο οδόστρωμα, κάνοντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Η κυκλοφορία διεκόπη άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως οχήματα και δυνάμεις της Αστυνομίας, για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και αποκλείουν την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας τόσο της Περιφέρειας όσο και του Δήμου Χίου, με στόχο την απομάκρυνση του βράχου και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.