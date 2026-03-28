Χολαργός: 14χρονος έδωσε 10.000 ευρώ σε συμμορία ανηλίκων για να τον αφήσουν ήσυχο

Ένα δίδυμο, ηλικίας μόλις 17 και 18 ετών, είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή αφού απειλούσαν, εκβίαζαν και χτυπούσαν άγρια ανήλικους. Οι καταγγελίες σε βάρος της συμμορίας είναι πολλές και θύματά τους ήταν ανήλικα παιδιά που η ζωή τους έγινε κόλαση.

Οι αποκαλύψεις ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου όταν ένας πατέρας πήγε στην αστυνομία του Χολαργού και κατήγγειλε πως ο ανήλικος γιος του είχε πέσει θύμα σκληρών εκβιασμών από τη συμμορία ανηλίκων.

«Ήμασταν όλοι στο σπίτι, ο γιος μου πήγε στο δωμάτιο μόνος του, έκλεισε την πόρτα και όταν άνοιξα ξαφνικά την πόρτα του έπεσαν 300 ευρώ από το πορτοφόλι του. Όταν τον ρώτησα τι έχει συμβεί του είπε ότι τον εκβιάζει ένας νεαρός και ότι πρέπει να του τα δώσει γιατί τον απειλεί ότι θα του κάνει κακό», κατήγγειλε ο πατέρας του 14χρονου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το μαρτύριο του 14χρονου ξεκίνησε όταν στις αρχές Μαρτίου ο 18χρονος τον πλησίασε καθώς έβγαινε από το σχολείο, και του είπε πως τον ψάχνουν κάποια άτομα να τον χτυπήσουν. Τότε του ζήτησε 450 ευρώ λέγοντας του να το αφήσει πάνω του.

Από τότε ξεκίνησε ο καθημερινός Γολγοθάς του 14 χρόνου. Για να γλιτώσει έδωσε πάνω από 10.000 ευρώ στους δυο άγουρους μπράβους.

«Από κάποιο σημείο και έπειτα του ζητούσαν χρήματα, τον εκβιάζανε για ένα γεγονός που είχε γίνει. Του ζητούσαν αρκετά μεγάλα ποσά, ακόμη και 1.000 ευρώ. Βρήκα τα μηνύματα στο κινητό του και μου είπε ότι με βούτηξαν και με χτυπάγανε. Το παιδί έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που δεν δέχεται να μιλήσει στην αστυνομία για το τι έχει γίνει. Εμείς βρήκαμε μηνύματα στο Instagram που του έλεγαν ότι “αν δεν μας φέρεις αυτά τα χρήματα θα τα ζητήσουμε από τους φίλους σου, θα σε βουτήξουμε και θα σε πάμε στο βουνό να σε σκοτώσουμε”», είπε η μητέρα του ανήλικου.

«Τον είχανε χτυπήσει κιόλας, αλλά δεν μας είχε πει τι έχει γίνει. Δεν ήθελε να πάμε ούτε στην αστυνομία, μας είπε ψέματα ότι είχε χτυπήσει μόνος του. Όταν τον χτύπησαν ήταν βράδυ, είχε βγει με μία παρέα και το παιδί γύρισε χτυπημένο και δεν μας έλεγε τίποτα», συμπλήρωσε.

Στην δράση τους έβαλαν τέλος οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης Παπάγου Χολαργού, με τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση να συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν πέσει και άλλοι ανήλικοι θύματά τους.