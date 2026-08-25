Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Ρίψεις νερού από δύο αεροπλάνα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας, το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Βέροια ήταν άμεση.

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο, #Βέροια.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.