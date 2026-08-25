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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Ρίψεις νερού από δύο αεροπλάνα

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα
Φωτο αρχείου
Φωτο αρχείου / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)
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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας, το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Βέροια ήταν άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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