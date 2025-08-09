Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Σοφό – Πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή

Υπο έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο το μεσημέρι του Σαββάτου (09.08.2025), χωρίς να έχει ενεργό μέτωπο.

Η φωτιά είχε ξέσπασει στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Σοφό, πλησίον καταυλισμού Ρομά.

Πρόκειται για φωτιά σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.