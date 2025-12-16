Χωρίς στάση στη Βικτώρια οι συρμοί του Ηλεκτρικού για Κηφισιά από τις 10 το βράδυ της Τρίτης

Ο Ηλεκτρικός με κατεύθυνση προς την Κηφισιά δεν θα κάνει στάση στον σταθμό «Βικτώρια» από τις 10 το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «Βικτώρια» της Γραμμής 1 του Μετρό (Ηλεκτρικός) χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).