Χωρίς στάση στη Βικτώρια οι συρμοί του Ηλεκτρικού για Κηφισιά από τις 10 το βράδυ της Τρίτης

Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου
Βικτώρια
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Ηλεκτρικός με κατεύθυνση προς την Κηφισιά δεν θα κάνει στάση στον σταθμό «Βικτώρια» από τις 10 το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «Βικτώρια» της Γραμμής 1 του Μετρό (Ηλεκτρικός) χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

