Χρήστος Μάστορας: «Μακάρι να γινόταν σήμερα – Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου» – Τέταρτη αναβολή στη δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Τέταρτη αναβολή στη δίκη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δίκη αναβλήθηκε αορίστως λόγω παρέλευσης του ωραρίου του δικαστηρίου.

Ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας έδωσε το παρών στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, μαζί με τον δικηγόρο του και μέλη του γνωστού συγκροτήματος «Μέλισσες», στο οποίο συμμετέχει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δίκη παρουσιάστηκε και ο μάρτυρας αστυνομικός, από το μπλόκο του οποίου είχε επιχειρήσει να «αποδράσει» ο γνωστός τραγουδιστής.

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο Χρήστος Μάστορας δήλωσε: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου, ήθελα να γίνει η δίκη, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».