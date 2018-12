Χριστούγεννα 2018 στην Αθήνα με σειρά εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Το επίσημο έναυσμα έναρξης των γιορτών θα δοθεί, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στις 19.00, από το δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη στην Πλατεία Συντάγματος, όπου υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας δήμου Αθηναίων, της Παιδικής Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Αθηνών θα φωταγωγηθεί η πόλη και θα λάμψει το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η εορταστική βραδιά θα συνεχιστεί με την Πέννυ Μπαλτατζή και την Athens Big Band, αλλά και το χορευτικό δρώμενο «Άγγελοι στην πόλη».

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Η μεγαλύτερη νύχτα του έτους στο Εθνικό Αστεροσκοπείο

Τη Μεγαλύτερη Νύχτα του χρόνου, την 21η Δεκεμβρίου 2018, θα τη γιορτάσουμε μαζί με τον Κ. Βήτα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο ξεχωριστός αυτός καλλιτέχνης στήνει τα ηχητικά του τοπία και μεταφέρει τους ρυθμούς και την μουσική του, στον Λόφο των Νυμφών, για να υποδεχτεί το Χειμερινό Ηλιοστάσιο με μία ηλεκτρονική γιορτή, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στις 18.00.

22 – 30 Δεκεμβρίου: Ραντεβού με πολλή μουσική στο Σύνταγμα

Από τις 22 έως τις 30 Δεκεμβρίου, κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, νέοι καλλιτέχνες και σχήματα tribute και jazz ανεβαίνουν στην πιο κεντρική σκηνή της Αθήνας, γεμίζουν την πόλη με μουσική και σκορπούν γιορτινές και χαρούμενες μελωδίες. Highlight των εκδηλώσεων στο Σύνταγμα δεν είναι άλλο από το Glasshouse, το αγαπημένο μουσικό project που πραγματοποιείται στις 29 και 30 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα. Ραδιοφωνικοί παραγωγοί και djs θα δίνουν τον παλμό και θα μας καλούν να γίνουμε μέρος της μεγάλης γιορτής, ενώ τα έσοδα του project θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

31 Δεκεμβρίου – Πρωτοχρονιά 2019: Αλλαγή χρόνου στο Θησείο

Με φόντο τον ιστορικό βράχο της Ακρόπολης, αποχαιρετούμε το 2018 και υποδεχόμαστε το νέο έτος στο Θησείο με ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που θα φωτίσει τον ουρανό και τις καρδιές μας. Την αυλαία θα ανοίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων η οποία, με συνοδεία ξυλοπόδαρων και καλλιτεχνών τσίρκο, θα μας μαγέψει με υπέροχες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Ο οικοδεσπότης της γιορτινής βραδιάς θα είναι ο ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Τα τελευταία λεπτά του 2018, θα μας συνοδεύσει με τη φωνή της, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Γιάννη Κακλέα και σε μία ιδέα της Φρόσως Λύτρα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Χριστίνα Μαξούρη σε ένα ξεχωριστό δρώμενο. «Είμαστε έτοιμοι να χαρίσουμε μια ξέγνοιαστη, άκρως μουσική και χορευτική βραδιά σε όλους τους Αθηναίους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης» ανέφερε η Χριστίνα Μαξούρη. Το 2019 θα υποδεχθούν με ήχους και τραγούδια τους η Κατερίνα Κούκα και ο Θέμης Καραμουρατίδης που τόνισαν «τη σημασία της αγάπης ως υπέρτατο ανθρώπινο συναίσθημα» και ευχήθηκαν «η μεγάλη γιορτή για τον ερχομό του νέου έτους να μας φέρει όλους αντιμέτωπους με ανώτερα και άδολα συναισθήματα».

Το «Ολύμπια» φορά τα γιορτινά του

Αυτά τα Χριστούγεννα συμπίπτουν και με την επαναλειτουργία του ιστορικού «Ολύμπια». Η πόλη αποκτά πλέον το δικό της δημοτικό μουσικό θέατρο, το «Ολύμπια» – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το οποίο δεν θα μπορούσε να λείπει από τις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης. Γι’ αυτό, ανοίγει τις πόρτες του από τις 22 έως τις 31 Δεκεμβρίου και φιλοξενεί θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και παιδιά. Ακόμη, στις 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα τα Χριστούγεννα, τρεις ξεχωριστές φωνές, οι Nalyssa Green, Sugahspank! και Louis, θα γεμίσουν την κεντρική σκηνή του θρυλικού κτιρίου με κομμάτια του Leonard Cohen και θα μας ταξιδέψουν στο θαυμαστό σύμπαν του με το αφιέρωμα “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”.

Εκτός από το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, καλλιτεχνικά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια, περιμένουν τους μικρούς μας φίλους στα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες, την Πινακοθήκη, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του δήμου Αθηναίων, καθώς και σε επιλεγμένους πολιτιστικούς χώρους.

Εκδηλώσεις στις γειτονιές της Αθήνας

Το Μοναστηράκι μεταμορφώνεται σε πίστα για ατέλειωτο χορό, από τις 22 Δεκεμβρίου! Χορευτικές ομάδες μετατρέπουν την πιο ζωντανή και πολύχρωμη πλατεία στη μεγαλύτερη χορευτική σκηνή με swing και πολύ… rock ‘n’ roll. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ… Η γιορτινή ατμόσφαιρα συνεχίζεται με ακόμα περισσότερες δράσεις στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας. Το πρόγραμμα έχει ακόμα μουσικά pop up events, εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μικρούς μας φίλους στις ανακαινισμένες παιδικές χαρές του δήμου Αθηναίων, δράσεις στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και στο Εμπορικό Τρίγωνο, τη χοροθεατρική παράσταση «Για μια στιγμή άγγελοι» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Αθήνα 2018-Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου.

Τα σύμβολα που κοσμούσαν πέρσι την πόλη, θα τοποθετηθούν και φέτος σε επιλεγμένα σημεία: Το Δέντρο με πεταλούδες στην Κοραή, το Βαρέλι στον Άγιο Παντελεήμονα, το Δέντρο Νέον πλατεία Αυδή, η Λέξη Όνειρο στο Μοναστηράκι, 6 φιγούρες στην Τριλογία, το Φωτεινό φεγγάρι στο Αστεροσκοπείο, το Καράβι στην πλατεία Αιγύπτου, η Λέξη Αθήνα στο πάρκο Ελευθερίας, η Φάτνη στην Αγία Φωτεινή Ιλισσού.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, θα συναντήσουμε σε πολλά –συχνά απρόσμενα- σημεία της πόλης, μορφές αγγέλων, εικαστικές παρεμβάσεις από διακεκριμένους καλλιτέχνες, όπως ο Αχιλλέας Χαρίτος και ο CacaoRocks, θα «ταξιδέψουμε» με τα φτερά τους και θα αναζητήσουμε τη χαρά της γιορτής. Σε ένα περιβάλλον που θα μας κάνει όλους να νιώσουμε και να θυμηθούμε ότι εμείς είμαστε οι άγγελοι της καθημερινότητας της ζωής μας για το καλό και το κακό, θα αναζητήσουμε και θα φέρουμε ξανά στη ζωή μας την αγάπη, την κινητήριο δύναμη και προϋπόθεση για κάθε τι όμορφο.

Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. xristougenna-2018-athina