«Χτύπαγαν» σούπερ μάρκετ και έκλεβαν μπουκάλια με αλκοόλ – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους

Απίστευτη η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε την περασμένη Τρίτη (11.02.2026) και τα μέλη της οποίας είχαν βάλει στόχο σούπερ μάρκετ συγκεκριμένης αλυσίδας, στην Αττική, κλέβοντας αποκλειστικά μπουκάλια με αλκοόλ. Κατηγορούνται συνολικά για 66 κλοπές και 4 ληστείες.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκινά από το 2023. Η λεία τους από τις κλοπές και τις ληστείες φτάνει τα 70.000 ευρώ. Η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει ήδη σε 9 συλλήψεις ενώ αναζητούνται άλλα 4 μέλη της οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν συγκεκριμένους ρόλους και δράση ενώ «χτύπαγαν» πάντα καταστήματα συγκεκριμένης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, κλέβοντας μόνο μπουκάλια με αλκοόλ.

Σε κάποιες περιπτώσεις, που γίνονταν αντιληπτοί, δεν δίσταζαν να χτυπούν και να απειλούν τους υπαλλήλους για να τους αφήσουν να φύγουν.

Εγκέφαλος της οργάνωσης ήταν ένας 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο ενώ έδινε εντολές στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ουσιαστικά ήταν ο υπεύθυνος για την πλήρη λειτουργία της οργάνωσης.

Τα «επιχειρησιακά» μέλη της οργάνωσης αποτελούσαν 7 άτομα, τα οποία, μετά από εντολή του αρχηγού, είτε οδηγούσαν τα «επιχειρησιακά» οχήματα, είτε αναλάμβαναν ρόλο «τσιλιαδόρου». Οι υπόλοιποι έμπαιναν στα σούπερ μάρκετ και προχωρούσαν στις κλοπές.

Αυτό που προκαλεί περισσότερη οργή είναι το γεγονός πως στην οργάνωση συμμετείχε και ένας 58χρονος που εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας καταστήματος – στόχου στα Μελίσσια και που έδινε πληροφορίες στον «εγκέφαλο» για τον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης των καταστημάτων.

Δύο από τα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 67 και 66 χρόνων, ήταν ιδιοκτήτες κάβας. Μετά τις κλοπές έπαιρναν τα μπουκάλια με αλκοόλ και τα πουλούσαν στους πελάτες τους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιούν την δραστηριότητά τους.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα που νοίκιαζαν από εταιρείες.

Στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

120 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών,

πιστόλι – ρέπλικα,

επαναληπτική καραμπίνα μαζί με 3 κουτιά φυσιγγίων,

2 μαχαίρια,

2 περούκες,

6.930 ευρώ,

11 κινητά τηλέφωνα και

πλήθος προϊόντων

Επιπλέον κατασχέθηκαν 4 «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων, υπόθαλψη εγκληματία, σωματική βλάβη, παράνομη βία και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί αλλοδαπών

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.