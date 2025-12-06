Υπάλληλος σε πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών λήστευε με ανήλικους τα καταστήματα που εργαζόταν

Στα δίχτυα της ΕΛΑΣ έπεσαν 3 ανήλικοι και ένας 20χρονος, όλοι μέλη συμμορίας που άδειαζαν πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών κυρίως στον Βύρωνα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως έκαναν ληστείες, τουλάχιστον από τον περασμένο Σεπτέμβρη. Ο 20χρονος δε, βοηθούσε τους «συναδέλφους» του καθώς εργάζονταν στο ταμείο 2 καταστημάτων – στόχων τους.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους μετά από καταγγελίες. Την 1η Δεκεμβρίου 2025 κατάφεραν να συλλάβουν τους 3 ανήλικους ηλικίας από 16 έως 18 χρόνων αλλά και τον 20χρονο εργαζόμενο στα πρακτορεία των τυχερών παιχνιδιών. Όλοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τον τρόπο που «χτυπούσαν», τα μέλη της συμμορίας προσέγγιζαν τα καταστήματα βραδινές ώρες και φορώντας κουκούλες, απειλούσαν με πιστόλια και μαχαίρια τους υπαλλήλους, τους ακινητοποιούσαν και τους άδειαζαν τα ταμεία.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ληστείες γίνονταν τη στιγμή που ο 20χρονος εργάζονταν.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρακτορείων στα οποία είχε διαπράξει ληστείες η συμμορία και μάλιστα εργαζόταν την ώρα των ληστειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων,

πιστόλι,

ρόπαλο,

2 κουκούλες τύπου full face και

αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις ληστειών σε Βύρωνα, Καισαριανή, Μαρούσι και Αθήνα.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.