Υπό έλεγχο η φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Η Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη (3/9/2025), γύρω στις 14:55 σε φυτώριο στο δήμο Αχαρνών Αττικής στο Μενίδι, στην οδό Δεκελείας και Ευανθίας.

Η φωτιά στο Μενίδι συνεχίζει να καίει, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται υπό έλεγχο και είναι οριοθετημένη.

Εξαιτίας της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορτανσίας από το ύψος της οδού Μενεξέ στην περιοχή των Αχαρνών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και δεν φαίνεται να είναι εγκλωβισμένος μέσα κάποιος άνθρωπος.