Υπό έλεγχο η φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον εγκλωβισμένο
Η φωτιά στο Μενίδι
Η φωτιά στο Μενίδι / φωτό από βίντεο orangepressagency

Η Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη (3/9/2025), γύρω στις 14:55 σε φυτώριο στο δήμο Αχαρνών Αττικής στο Μενίδι, στην οδό Δεκελείας και Ευανθίας.

Η φωτιά στο Μενίδι συνεχίζει να καίει, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται υπό έλεγχο και είναι οριοθετημένη.

Εξαιτίας της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορτανσίας από το ύψος της οδού Μενεξέ στην περιοχή των Αχαρνών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

φωτό facebook πυρκαγιά ενημέρωση
φωτό facebook πυρκαγιά ενημέρωση

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και δεν φαίνεται να είναι εγκλωβισμένος μέσα κάποιος άνθρωπος.

