Ελλάδα

Δυτική Αττική: Τρεις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε αντίστοιχα τροχαία δυστυχήματα

Νεκροί είναι μια 35χρονη οδηγός μηχανής, ένας 72χρονος και ένας 77χρονος
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος σε περιοχές της δυτικής Αττικής καθώς μέσα σε λίγες ώρες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αντίστοιχα τροχαία δυστυχήματα.

Το πρώτο τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Αττική σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων. Μια 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας, φτάνοντας στο ύψος της οδού Δάλλα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη σπιτιού.

Η 35χρονη μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε στις 03:40 στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 40χρονος εξετράπη της πορείας του, στο ύψος της οδού Κριεζή, και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 72χρονος συνοδηγός, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο 40χρονος οδηγός.

Το τρίτο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί, στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελευσίνας-Θήβας, στην περιοχή της Μάνδρας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 07:00, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 77χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε ένας 80χρονος.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία απεγκλώβισε χωρίς τις αισθήσεις του τον 77χρονο οδηγό του πρώτου οχήματος.

Ο 77χρονος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 80χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος και η 78χρονη συνοδηγός του μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.

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