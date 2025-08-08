Συμβαίνει τώρα:
Υπο μερικό έλεγχο η φωτιά στα Μέγαρα – Παραμένουν επί τόπου πυροσβεστικές δυνάμεις

Πάνω από 50 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς
Ανανεώθηκε πριν 17 λεπτά
Φωτιά

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε πλησίον του οικισμού Κουμίντρι στα Μέγαρα.

Η φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή (08.08.2025) λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, και καίει χαμηλή βλάστηση στη παλιά χωματερή των Μεγάρων.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό έλεγχο.

Φωτιά

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα.

Συνεχείς ρίψεις νερού κάνουν 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες του δήμου και μηχανήματα έργου.

Ελλάδα
