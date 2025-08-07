Ελλάδα

Υπό την επήρεια ναρκωτικών ο οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία όπου κόστισε τη ζωή στον αντιδήμαρχο

Οι τοξικολογικές εξετάσεις απέδειξαν πως ο 34χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου είχε κάνει εκείνο το βράδυ χρήση κάνναβης
Αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο αντιδήμαρχος Λαμίας / Eurokinissi

Αποκαλυπτικά τα αποτελέσματα των αιματολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων του 34χρονου οδηγού της μοιραίας Mercedes που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία, όπου κόστισε τη ζωή στον αντιδήμαρχο της περιοχής, Κώστα Σταυρογιάννη.

Ένα μήνα και μετά το τροχαίο δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο τον 64χρονο αντιδήμαρχο της Λαμίας, αποδείχθηκε πως ο 34χρονος οδηγός πέρα από κατανάλωση αλκοόλ, εκείνη την ημέρα φαίνεται πως είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις ενδείξεις που πάρθηκαν με το αλκοολόμετρο, καθώς η περιεκτικότητα του αίματος του σε οινόπνευμα, έφτασε το 1,3 γρ/λίτρο αίματος ή 1,30 ‰, δηλαδή πιο πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Αναφορικά με τις τοξικολογικές, διαπιστώθηκε πως στον οργανισμό του υπήρχε κάνναβη.

Ο οδηγός είχε κριθεί προφυλακιστέος, παρά τα όσα είχε υποστηρίξει ενώπιον του Ανακριτή. Τότε είχε υποστηρίξει πως είχε πιει μόνο ένα ποτό.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Θρασύβουλος Σκλαβούνος, είχε χαρακτηρίσει ελλιπή τη δικογραφία υποστηρίζοντας ότι δεν είχε συμπληρωθεί με τα απαραίτητα έγγραφα και δεν είχε καταγραφεί το ακριβές σημείο του τροχαίου.

