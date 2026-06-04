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Ελλάδα

Υποκλοπές: Και ο Θανάσης Κουκάκης ζητά ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο 

Ο δημοσιογράφος ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης, την εξέταση και των τεσσάρων καταδικασθέντων και την κλήση για κατάθεση πέντε φυσικών προσώπων - κλειδιά στην εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων
Θανάσης Κουκάκης
Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Δεύτερη αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο, κατέθεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (04.06.2026) ο δημοσιογράφος, Θανάσης Κουκάκης, με τον δικηγόρο του Ζαχαρία Κεσσά, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.  

Με την αίτησή του ο δημοσιογράφος ζητά να επανεξεταστεί η υπόθεση των υποκλοπών, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του επικεφαλής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν στην εφημερίδα των Συντακτών. 

Ο Θανάσης Κουκάκης που βάσει της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θεωρείται θύμα των υποκλοπών, ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης, την εξέταση και των τεσσάρων καταδικασθέντων από Intellexa και Krikel και την κλήση για κατάθεση πέντε φυσικών προσώπων – κλειδιά στην εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων που δεν έχουν καταθέσει σε κανένα στάδιο της διαδικασίας έως τώρα. 

Στην αίτηση Κουκάκη αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «δεδομένης της αδιαμφισβήτητης λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, οι ανωτέρω ισχυρισμοί του Tal Dilianότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι-κατά τους ισχυρισμούς του- οι εν λόγω παράνομες παρακολουθήσεις πραγματοποιήθηκαν είτε από την ΕΥΠ είτε από ξένη κυβέρνηση ή/και ξένη μυστική υπηρεσία.

Ο ισχυρισμός αυτός, ιδωμένος στο πλαίσιο της ήδη διατυπωμένης πεποίθησης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι η ΕΥΠ δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator, δεν μπορεί να μείνει ανεξέταστος, καθώς τυχόν βασιμότητά του θα σήμαινε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια». 

Η πρώτη αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο κατατέθηκε από τον Χρήστο Σπίρτζη, θύμα απόπειρας παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με predator, βάσει της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης. 

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