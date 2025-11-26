Ελλάδα

Υποκλοπές: Τα μηνύματα Λαβράνου και Τρίμπαλη στο δικαστήριο – Ο μάρτυρας «καίει» τον κατηγορούμενο της Krikel 

«Φωτιά» άναψε και πάλι στη δίκη για τις υποκλοπές, ο Σταμάτης Τρίμπαλης, που κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και παραδέχθηκε ότι υπήρξε ο “αχυράνθρωπος” του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου στην Krikel, μία από τις δύο εμπλεκόμενες εταιρείες εμπορίας παράνομου λογισμικού.

Ο μάρτυρας, αν και ολοκλήρωσε την εξέτασή του στη δίκη για τις υποκλοπές την προηγούμενη εβδομάδα, επανήλθε σήμερα στο δικαστήριο και παρέδωσε στους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, τα μηνύματα, στα οποία συνομιλεί με τον Γ. Λαβράνο και φέρεται να συνεννοείται για την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. 

Σε επικοινωνία της 22ης Σεπτεμβρίου 2022 αναφέρεται:

Τρίμπαλης : Καλημέρα η διεύθυνσή σας;
Λαβράνος …..Παλαιό Ψυχικό, να παρκάρεις κάπου κοντά, όχι μέσα στο στενό. Καλημέρα.
Τρίμπαλης: Οκ. 

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Σταμάτης Τρίμπαλης ενημερώνει τον κατηγορούμενο στη δίκη του predator, Γιάννη Λαβράνο, πως τον κάλεσαν να υπογράψει τα πρακτικά της κατάθεσής του στη Βουλή: “Καλησπέρα με πήραν από την Βουλή για την υπογραφή των πρακτικών για αυτήν την Πέμπτη, πρωί από τις εννιά”. 

Σε άλλο μήνυμα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ο Σ. Τρίμπαλης ρωτάει τον Γιάννη Λαβράνο για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε μεταγενέστερη επικοινωνία, τον Δεκέμβριο του 2022, ο Γιάννης Λαβράνος στέλνει μήνυμα στον Σταμάτη Τρίμπαλη, στο οποίο αναφέρει: “Καλησπέρα αύριο εννιά θα είναι εκεί! Οπότε οκτώ να είσαι εκεί θα έλεγα. Όλα καλά θα πάνε, ήρεμα”

Τρίμπαλης : Από το προσωπικό μου γραφείο υπάρχει περίπτωση να περάσουν;
Λαβράνος : Δε νομίζω.
Τρίμπαλης: Να μην το αναφέρουν εάν ρωτήσουν κάτι σχετικά.
Λαβράνος: Δε λες κάτι, σαν γραφείο έχεις της Krikel.

Σημειώνεται, ότι στην κατάθεσή του ο Σταμάτης Τρίμπαλης “καίει” τον κατηγορούμενο Λαβράνο, λέγοντας εκτός των άλλων, ότι είχε λάβει από τον κατηγορούμενο συγκεκριμένες ερωτήσεις- απαντήσεις για το τί θα πρέπει να υποστηρίξει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, για την υπόθεση των υποκλοπών.

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, στις αποκαλύψεις Τρίμπαλη. Κατά τα λοιπά, σήμερα ολοκλήρωσε την εξέτασή του ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις των συνηγόρων των τεσσάρων κατηγορουμένων. 

Ελλάδα
