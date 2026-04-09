Υποκλοπές: Τον Δεκέμβριο το Εφετείο για τους τέσσερις της Intellexa και της Krikel

Για τις 11 Δεκεμβρίου 2026 προσδιορίστηκε η δίκη των υποκλοπών σε δεύτερο βαθμό, με κατηγορούμενους τους τέσσερις εκπροσώπους δύο εταιρειών εμπορίας παράνομου λογισμικού, Intellexa και Krikel. Οι τέσσερις καταδικασμένοι σε ποινές 124 ετών φυλάκισης με αναστολή, από τον πρώτο βαθμό άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, διεκδικώντας ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Σε μια ιστορική απόφαση, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, τον περασμένο Φεβρουάριο καταδίκασε τους τέσσερις εκπροσώπους και διαχειριστές δύο εταιρειών που σχετίζονται με την εμπορία παράνομου λογισμικού παρακολούθησης predator, για την υποκλοπή του τηλεφώνου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και της Αμερικανίδας, Άρτεμις Σίφορντ και ακόμη τριών ατόμων, για τους οποίους οι παρακολουθήσεις θεωρήθηκαν τετελεσμένες πράξεις. Επίσης κρίθηκαν ένοχοι για 82 απόπειρες παρακολούθησης.

Η νέα δίκη αναμένεται να γίνει υπό τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν από τη μεγάλη έρευνα που εκκινεί στον Άρειο Πάγο, για τους τέσσερις καταδικασθέντες και νέα πρόσωπα για τα αδικήματα της κατασκοπείας αλλά και της ψευδομαρτυρίας, με βάση τα αποκαλυπτικά στοιχεία που προέκυψαν κατά την δίκη για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.