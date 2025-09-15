Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τον «Μάξιμο Σαράφη» και την «Αικατερίνη Κελέση»

Είναι το τελευταίο κεφάλαιο ενός πολύκροτου πολιτικοδικαστικού σίριαλ που συγκλόνισε την Ελλάδα. Το δικαστήριο καλείται σήμερα (15.09.2025) να αποφασίσει για τον «Μάξιμο Σαράφη» και την «Αικατερίνη Κελέση», οι οποίοι το 2017 και το 2018 κατήγγειλαν τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και υπουργούς της περιόδου ότι χρηματοδοτήθηκαν από τη φαρμακοβιομηχανία Novartis.

Οι καταγγελίες αυτές, στο πλαίσιο της υπόθεσης Novartis, είχαν τροφοδοτήσει τότε τον δημόσιο λόγο περί «συστημικής διαφθοράς», αλλά κατέρρευσαν λόγω έλλειψης αποδείξεων. Όλες οι διαδικασίες σε βάρος του Αντώνη Σαμαρά και άλλων πολιτικών που είχαν στοχοποιηθεί τέθηκαν στο αρχείο, με τους ίδιους να καταγγέλλουν από την αρχή μια «σκευωρία στημένη εξ ολοκλήρου» για την εξόντωση αντιπάλων της τότε κυβέρνησης.

Η εισαγγελέας ζητά μερική καταδίκη

Μετά από μήνες ακροαματικής διαδικασίας, η εισαγγελέας Ειρήνη Πελεκάνου πρότεινε στα τέλη Αυγούστου την ενοχή των δύο κατηγορουμένων – που σήμερα είναι γνωστοί με τα πραγματικά τους ονόματα, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγκέλη – για ψευδορκία. Κατά την εισαγγελική πρόταση, η κ. Μαραγκέλη, πρώην συνεργάτιδα του τότε επικεφαλής της Novartis Ελλάς Κωνσταντίνου Φρουζή, πρέπει να καταδικαστεί για οκτώ ψευδείς καταθέσεις, μεταξύ άλλων εις βάρος των Σαμαρά, Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Ο συγκατηγορούμενός της, πρώην στέλεχος της εταιρείας, κινδυνεύει να κριθεί ένοχος για μέρος μόνο των δηλώσεών του, που θεωρήθηκαν ανακριβείς, αλλά να αθωωθεί για άλλες περιπτώσεις όπου απλώς μετέφερε πληροφορίες που αποδίδονταν στον Φρουζή.

Μια απόφαση με ιδιαίτερο συμβολισμό

Το δικαστήριο θα ανακοινώσει τη Δευτέρα την ετυμηγορία του. Ενδεχόμενη καταδίκη μπορεί να επιφέρει ποινές έως και τριών ετών φυλάκισης για κάθε κατηγορία, πριν από τη συγχώνευσή τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχασαν τον Οκτώβριο του 2024 το καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων, γεγονός που επέτρεψε στις δέκα πολιτικές προσωπικότητες να στραφούν νομικά εναντίον τους.

Πέρα όμως από τη δικαστική διάσταση, η υπόθεση παραμένει βαθιά πολιτική. Συνεχίζει να συμβολίζει για πολλούς το εκρηκτικό μείγμα Δικαιοσύνης, κομματικών αντιπαραθέσεων και υποτιθέμενων μεθοδεύσεων, με φόντο ένα φαρμακευτικό σκάνδαλο που στιγμάτισε την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.