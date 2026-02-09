Ελλάδα

Υπόθεση Παναγόπουλου: Στον Οικονομικό Εισαγγελέα το πόρισμα Βουρλιώτη για τη ΓΣΕΕ – Ξεκινά κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα

Το πόρισμα της Αρχής αριθμεί περίπου 60 σελίδες και ανατέθηκε σε Επίκουρο Οικονομικό Εισαγγελέα για να «τρέξει» πιο γρήγορα η έρευνα
Ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ο Γιάννης Παναγόπουλος (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας Αθηνών βρίσκεται ήδη το πόρισμα Βουρλιώτη για τον Γιάννη Παναγοπουλο, Πρόεδρο της ΓΣΕΕ και ακόμη πέντε ελεγχόμενα πρόσωπα.

Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας διέταξε ήδη κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τη σοβαρή υπόθεση υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια με φερόμενους ως αυτουργούς το γνωστό συνδικαλιστή και ακόμα πέντε άτομα. Ανάμεσα σε αυτούς εκτός από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, αλλά και ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου, σύντροφος της πρώην Γενικής Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Αννας Στρατινακη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, που αριθμεί περίπου 60 σελίδες ανατέθηκε σε Επίκουρο Οικονομικό Εισαγγελέα και πολύ γρήγορα αναμένεται να «τρέξει» η έρευνα για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 

Κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να γίνουν «φύλλο και φτερό» οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι κινήσεις αυτών των έξι εμπλεκομένων. Στο μικροσκόπιο θα μπουν οι αγορές ακινήτων και η απόκτηση ακριβών περιουσιακών στοιχείων, ενώ θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση δραστηριότητας των έξι ελεγχόμενων εταιρειών και των συμβάσεων που υπέγραψαν με τη ΓΣΕΕ και για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη οδός.

Μετά τον κύκλο μαρτυρικών καταθέσεων και λήψης όλων των απαραίτητων οικονομικών και φορολογικών στοιχείων για την πρόοδο της έρευνας, αναμένεται να κληθούν ο Γιάννης Παναγόπουλος και οι υπόλοιποι πέντε να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις στον Οικονομικό Εισαγγελέα για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

