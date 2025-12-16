Συμβαίνει τώρα:
Υπουργείο Παιδείας για Κυψέλη: Έρευνα για αναζήτηση ευθυνών – Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο

Προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό τραυματισμού της μαθήτριας με μαχαίρι από συμμαθήτριά της
Υπουργείο Παιδείας για Κυψέλη: Έρευνα για αναζήτηση ευθυνών – Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο

Έρευνα για το αιματηρό περιστατικό του μαχαιρώματος μιας μαθήτριας από μια άλλη σε Γυμνάσιο της Κυψέλης διενεργεί το υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας πραγματοποιείται, προκαταρκτική εξέταση για περιστατικό τραυματισμού της μαθήτριας έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

«Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και καταλήγει: «Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς».

