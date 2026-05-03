Λαμία: Ανήλικοι τρικάβαλο σε πατίνι, πέρασαν με κόκκινο φανάρι σε διασταύρωση

Αδιανόητα πράγματα συμβαίνουν με τα πατίνια και τους ανήλικους, που φυσικά λόγω ηλικίας έχουν άγνοια κινδύνου. Στη Λαμία τρεις ανήλικοι κυκλοφορούσαν με το ίδιο πατίνι και μάλιστα παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη.

Οδηγός αυτοκινήτου είδε το απόγευμα του Σαββάτου (02.05.2026) τρεις ανήλικους πάνω σε ένα πατίνι, χωρίς κράνος φυσικά, να κινούνται στη Λαμία.

Όπως περιέγραψε σε βίντεο που «ανέβασε» το lamiareport.gr, οι ανήλικοι κινούνταν επικίνδυνα με αποκορύφωμα να περάσουν με «κόκκινο» στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ναυπάκτου.

«Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Τρία πιτσιρίκια πάνω σε ένα πατίνι να κάνουν ελιγμούς. Έπαθα σοκ όταν πέρασαν με κόκκινο. Τότε σήκωσα το κινητό και τους ”τράβηξα” για λίγα δευτερόλεπτα, όσο πρόλαβα, γιατί σταμάτησαν σε ένα σημείο που είχε και άλλα πατίνια…», σχολίασε ο αυτόπτης μάρτυρας