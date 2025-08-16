Ελλάδα

Υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά την Κυριακή σε Αττική και Εύβοια – Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας στα «κίτρινα»
Σε «κίτρινο» συναγερμό για φωτιά, θα βρίσκεται την Κυριακή (17.08.2025) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με την Αττική και την Εύβοια να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ο χάρτης που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί πως στις περισσότερες περιοχές την χώρας, εκτός από αυτές της βορειοδυτικής Ελλάδας, θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Αναλυτικά κατηγορία υψηλού κινδύνου 3 θα ισχύει για:

Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρος, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Ηλεία, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, Σκύρος, Θάσος, Σαμοθράκη, Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Αρκαδία, Θεσπρωτία, Λάρισα και Ξάνθη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

