Ζάκυνθος: Αναζωπύρωση και μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα

Μάχη και από αέρος με τη μεγάλη φωτιά
Ανανεώθηκε πριν 19 λεπτά
ΦΩΤΟ imerazante
ΦΩΤΟ imerazante

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει από χθες στη Ζάκυνθο

Το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8/25) «θέριεψε» το μέτωπο της φωτιάς που εντοπίζεται στην δυτική πλευρά του Κοιλιωμένου Ζακύνθου με κατεύθυνση προς Αγαλά.

Σύμφωνα με το imerazante πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα και δυσκολεύουν την ορατότητα ενώ στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα.

Στις 16.30 ήχησε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση του κόσμου από τις περιοχές Μουζάκι, Λαγώποδο, Ρομίρι και Παντοκράτορας.

Η μάχη της κατάσβεσης συνεχίζεται… 

Ελλάδα
