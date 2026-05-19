Ελλάδα

Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – «Βγήκαν» ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα 

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο καιρός θα παραμείνει και αύριο, Τετάρτη, βροχερός και άστατος
ανθρωποι με ομπρέλες
EYROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο καιρός συνεχίζει τα τερτίπια του και μια ξαφνική βροχή ξάφνιασε νωρίς το βράδυ της Τρίτης (19/05/2026) κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας 

Μέσα σε λίγα λεπτά ο καιρός άλλαξε και το σκηνικό άρχισε να θυμίζει «βαθύ» φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα, ενώ άλλοι αναζήτησαν στεγανά, στους σταθμούς του μετρό, από την ξαφνική βροχή. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο καιρός θα παραμείνει και αύριο, Τετάρτη, βροχερός και άστατος.

Πιο αναλυτικά, στην αρχή του εικοσιτετραώρου τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας, φαινόμενα που έως το ξημέρωμα θα σταματήσουν.

Για το υπόλοιπο της ημέρας σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26-28, στη Θεσσαλία από 9 έως 26-28 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-28, στα Επτάνησα από 13 έως 23-24 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23-25.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Δείτε live την πορεία του καιρού

Στην Αττική στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται αναμένονται τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 -27 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
129
108
106
104
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο περήφανος χορός των Ποντίων υπό σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα - Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία
Στην Πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε η συγκινητική επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με Εύζωνους ντυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη
Εκδηλώσεις στο Σύνταγμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
«Φώναζα "πάρτε τα λεφτά και αφήστε μου τα χαρτιά"» λέει η αθλήτρια Ανδριάνα Φωτακοπούλου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην Πάτρα
«Και ενώ πήγαινα προς τον καταυλισμό, σταματώ. Μπροστά μου βλέπω 50 – 60 Ρομά και λέω ‘ώπα, δεν θα σε βρούνε ποτέ εδώ’» περιγράφει η πρώην πρωταθλήτρια στίβου
Ανδριάνα Φωτακοπούλου
«Σείστηκε» το Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς: Οι Εύζωνες με ποντιακή φορεσιά για να τιμήσουν τα 107 χρόνια από την Γενοκτονία
Οι κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ανήμερα στις 19 Μαΐου στην Πλατεία Συντάγματος από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
Εκδηλώσεις στο Σύνταγμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Newsit logo
Newsit logo