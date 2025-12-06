Ζάκυνθος: Νεκρό 2 ετών παιδί μετά από επίθεση σκύλου

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (6.12.2025) στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας σκύλος επιτέθηκε σε ένα αγοράκι μόλις δύο ετών με αποτέλεσμα το μικρό παιδί να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο, όταν το αγόρι έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του, ενώ στον ίδιο χώρο βρισκόταν ο σκύλος της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ.

Το σκυλί επιτέθηκε στο δίχρονο παιδάκι και δαγκώνοντάς το θανάσιμα στον λαιμό.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς, κατέληξε.

Ο πατέρας του παιδιού είναι υπήκοος Αλβανίας και η μητέρα του υπήκοος Βρετανίας, ενώ όλη η οικογένεια ζει εδώ και χρόνια στη Ζάκυνθο.